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Один из столпов кровавого режима Януковича, народный депутата от «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин, прикрываясь депутатской неприкосновенностью, продолжает грабить украинцев. Об этом в своем Facebook написал народный депутат Олег Ляшко, комментируя заявление советника главы МВД Ильи Кивы, где тот рассказывает о роскошной украинской и зарубежной недвижимости Левочкина, по стоимости давно «переплюнувшей» печально известное «Межигорье».

«Факты, изложенные в заявлении Ильи Кивы, очень серьезны», — подчеркнул Ляшко.

В частности, в заявлении на имя президента Украины и руководителей силовых ведомств советник главы МВД рассказывает о находящихся во владении Сергея Левочкина объектах.

«Кроме многочисленных объектов собственности на территории Украины, в собственности и пользовании Левочкина С.В. есть компания Glorietta. При проведении персонального расследования выяснилось, что компания Glorietta была основана компанией Boutifour, созданной в 2006 году, и впоследствии была продана Левочкину. В свою очередь Glorietta владеет шестью земельными участками и домом по адресу: 56 Boulevard General de Gaulle St Jean Cap Ferrat 06230. Их совокупная стоимость составляет более 60 000 000 евро», — заявил Кива.

По его данным, кроме ряда объектов недвижимости Левочкина в Киеве, он в данный момент также строит новый дом.

«Имеющиеся у меня факты свидетельствуют о том, что реальные расходы Левочкина С.В. на приобретение и содержание движимой и недвижимой собственности в Украине и за ее пределами во много раз превышают официально декларируемые им доходы», — отметил Илья Кива.
ForUm

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