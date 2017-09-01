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Национальное агентство по предупреждению коррупции настаивает на конфискации у политической партии ВО «Свобода» более 2,357 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

4 сентября в Дарницком районном суде Киева будет рассматриваться административное производство о привлечении к административной ответственности главного бухгалтера партии на основании протокола, составленного уполномоченным лицом НАПК, относительно нарушения порядка получения взноса в поддержку политической партии. Общий размер взноса, подлежащего конфискации, составляет 2,357 млн грн.

В пресс-службе также отметили, что на предварительное судебное заседание 28 июля представитель ВО «Свобода» не явился, поэтому заседание было перенесено на 4 сентября, чем затягивается рассмотрение дела.

Департамент по предупреждению политической коррупции НАПК по результатам анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 выявил нарушения установленного законом порядка получения взноса в поддержку политической партии. В частности, были обнаружены несоответствия между фамилиями лиц, осуществлявших денежные взносы, в отчете партии и в банковских выписках.

После вскрытия судом сведений в отношении банковского счета «ВО «Свобода» Нацагентство выявило, что 11 платежей на общую сумму 2,33 млн грн были внесены в течение ноября-декабря 2016 года в кассу банка главным бухгалтером политсилы.

Также было установлено, что указанное лицо получило через партийную кассу еще 26 100 грн вкладов от физических лиц, что подтверждается приходным ордерам.

Таким образом был нарушен установленный Законом Украины «О политических партиях в Украине» порядок получения взноса в поддержку политической партии. В соответствии с указанным порядком, денежные взносы в пользу политической партии осуществляются через банковские операции лично физическими лицами с установлением учреждением банка персональной информации о вкладчике. Соответствующее нарушение по статье 212-15 КУоАП предусматривает наложение штрафа на нарушителя с конфискацией суммы взноса в пользу государства.
ForUm

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