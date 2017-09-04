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Президент Украины Петр Порошенко выступит с посланием к парламенту в четверг, 7 сентября. Об этом сказал заместитель председателя парламентской фракции БПП Алексей Гончаренко после заседания в эфире 112 Украина.

«На четверг мы ожидаем послание президента к парламенту, после чего у нас будет рассмотрение реформ», - сказал он.

Гончаренко отметил, что на данный момент проходят консультации, какая реформа будет рассматриваться в четверг.

«Мы начнем судебную реформу рассматривать. Второй вариант – если мы перейдем к медицинской реформе (если у нас будет соответствующая консолидация вокруг законопроекта в зале). На сегодня такой консолидации по медреформе нет», - сказал Гончаренко.

Ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что Порошенко обратится к Раде во второй половине сентября.

 

 
ForUm

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