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Заказчик убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова находится в России, причастен к преступным кругам и имеет «живые контакты» со спецслужбами РФ.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время рабочей поездки в Николаев.

«Заказчик находится на территории РФ, он имеет отношение к преступным кругам РФ, а также живые контакты со спецслужбами РФ. Исполнителями были в основном граждане Украины, большинство из них идентифицированы, и те, на кого есть соответствующие доказательства, задержаны», - приводит его слова УНИАН.

Напомним, Вороненков переехал в Украину вместе с женой Марией Максаковой и получил украинское гражданство. 15 февраля Луценко заявил, что экс-депутат является важным свидетелем по делу о государственной измене экс-президента Януковича.

23 марта Вороненкова убили в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены его охранник и сам нападавший, который позже скончался от ранений.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что киллер - гражданин Украины Павел Паршов, 1988 года рождения. По данным Геращенко, Паршов родился в Севастополе, был завербован российскими спецслужбами.  

Кроме того, 15 июня в Павлограде сотрудники Службы безопасности Украины задержали активиста «Павлоградской самообороны» Ярослава Тарасенко.

     

 
ForUm

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