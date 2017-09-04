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В порт Одессы с дружественным визитом прибыл эсминец ВМС Итальянской Республики «Луиджи Дуранд де ла Пенне»,  сообщает пресс-центр командования ВМС ВС Украины.

Отмечается, что визит итальянского корабля под командованием капитана 1 ранга Фабрицио Руттера происходит в рамках учебной практики курсантов Академии ВМС Италии (г. Ливорно).

Программа визита предусматривает, протокольную встречу в командовании ВМС ВС Украины, посещение «Луиджи Дуранд де ла Пенне» личным составом Института ВМС НУ ОМА, Военно-морского лицея, жителями и гостями города.

В свою очередь, курсанты Академии ВМС Италии побывают с ознакомительной экскурсией на фрегате «Гетман Сагайдачный» и в Институте ВМС НУ ОМА. Итальянских моряков также ждет культурная программа, в частности, экскурсии по городу.

Также сообщается, что в один из дней визита украинские военные моряки совместно с итальянскими коллегами проведут переход на катере к месту гибели итальянского корабля «Альберто раки», где возложением венка на воду почтят память павших военных моряков.

Военные моряки двух стран также проведут дружеский турнир по футболу между командами курсантов Института ВМС НУ ОМА и командой курсантов Академии ВМС Итальянской Республики.
ForUm

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