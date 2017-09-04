В одной из европейских стран арестованы более полутонны золота, вывезенного из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича. Об этом интервью изданию Іnsider сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

«Буквально несколько недель назад в рамках сотрудничества с одной европейской страной нами получена информация об аресте крупной партии золота, речь идет о более чем полутоне», – отметил он.

Енин также сообщил, что общая сумма ущерба, нанесенная режимом Януковича, составляет около 40 млрд долларов.

«Полтора миллиарда - арестованных в Украине, уже возвращены в государственную казну. На сегодняшний день в различных юрисдикциях, преимущественно европейских, арестован сумма в эквиваленте около 200 млн долларов. Тем не менее рано говорить, что нами потеряны все возможности для нахождения других активов, украденных режимом Януковича», – подчеркнул он.

Напомним, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет 1,5 млрд долл., арестованных на счетах экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

В тот же день средства были перечислены в Госказначейство.

15 июля Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины в сотрудничестве с Департаментом юстиции США обеспечили возвращение в Украину более $500 тыс., выведенных бывшим руководством Министерства юстиции Украины времен президентства Виктора Януковича.