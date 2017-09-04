Дело об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова фактически раскрыто. Об этом интервью изданию Іnsider сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.
«Оно фактически раскрыто и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что в этом убийстве почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию», – отметил он.
Напомним, 23 марта экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева.
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