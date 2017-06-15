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Департамент международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины в сотрудничестве с Департаментом юстиции США в четверг обеспечили возвращение в Украину более $500 тыс., выведенных бывшим руководством Министерства юстиции Украины времен президентства Виктора Януковича. Об этом в своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Сегодня Департаментом международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины в тесном сотрудничестве с Департаментом юстиции США обеспечено возвращение в Украину более 500 тыс. долларов США. Это средства, которые были растрачены бывшим руководством Минюста Януковича и выведены из Украины путем заключения фиктивного соглашения о предоставлении услуг с одной из американских фирм», – отметил он.

Луценко подчеркнул, что Генеральная прокуратура продолжает осуществлять досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 366, части 5 статьи 191 УК Украины.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что деньги, выведенные из украинского бюджета, так же как и коррумпированные чиновники, которые скрываются за границей, обязательно будут возвращены в Украину. Разница лишь в том, что у денег более радостная перспектива - вернуться в бюджет, тогда как коррупционеры непременно предстанут перед судом», – подчеркнул генпрокурор.

 
ForUm

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