Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает важным поддержание контактов с Россией ради обеспечения общей безопасности, однако условием возвращения к нормальному диалогу называет выполнение Минских договоренностей. Об этом она заявила в своем субботнем видеоподкасте.
«С точки зрения европейской политики безопасности и обороны мы должны приложить все усилия для улучшения переговорных контактов (с Россией). Это включает в себя, однако, также реализацию Минских соглашений. Если это удастся, тогда у нас наступит момент для того, чтобы вновь вести более активные и интенсивные переговоры», - подчеркнула Меркель, сообщает Укринформ.
Она повторила озвученный не единожды тезис о том, что сформировать европейский мирный порядок возможно только вместе с Россией.
По словам Меркель, она всегда ратовала за то, чтобы «несмотря на большие конфликты, связанные с Украиной и нерушимостью территориальной целостности», не отказываться от диалога с Россией, в частности, между НАТО и РФ, придерживаться основополагающего акта о сотрудничестве между ними.
Канцлер считает важным соблюдать все договоры о разоружении, которые были заключены, особенно между Соединенными Штатами Америки и Россией.
Также в своем подкасте Меркель заявила, что не считает необходимым для Германии ядерное вооружение. «Германия обязалась, в числе прочего, ни при каких условиях не использовать ядерное оружие», - напомнила она.
Правительство ФРГ, по словам его главы, стремится к миру без ядерного оружия. В вопросе разоружения, считает она, северокорейский кризис должен заставить всех активизировать этот процесс, в котором НАТО должно выступать единым фронтом, но одну из решающих ролей играет опять же Россия.
Напомним, ранее Меркель заявила, что для отмены ограничительных мер России нужно выполнить ряд условий.
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