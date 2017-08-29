Для отмены ограничительных мер России нужно выполнить ряд условий. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

В частности, по ее словам, надобность санкций исчезнет тогда, когда будут выполняться Минские договоренности.

Касательно экономических санкций против России из-за аннексии Крыма канцлер настаивает на жесткой линии правительства. «Санкции против России будут сняты только тогда, когда причины санкций будут устранены», - сказала Меркель, сообщает УНИАН.

«Мы работаем вместе с президентом Франции, а также при помощи Соединенных Штатов, над поисками решений (конфликта на Донбассе) в рамках «нормандского формата». Мы вчера в своем совместном заявлении четко сказали о том, что соблюдение соглашения о прекращении огня имеет важнейшее значение», - подчеркнула Меркель.

«Если будут соблюдены минские договоренности, то это будет выполнением требования отмены санкций против России», - сказала она.

Как ранее сообщал ForUm, 28 июня Европейский Союз продлил действие экономических санкций против Российской Федерации до 31 января 2018 года.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон H.R.3364 «Акт о противодействии противникам Америки путем введения санкций», который среди прочего предусматривает существенное усиление давления на Россию и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.