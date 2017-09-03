Оперативники Западного регионального управления Государственной пограничной службы совместно с сотрудниками Службе безопасности Украины пресекли попытку ввоза в Украину крупной партии наркотических веществ, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Отмечается, что в пункт пропуска «Рава-Русская» на въезд в Украину прибыл эвакуатор «Мерседес», которым перевозили авто «Мерседес W211» после ДТП. При осмотре пограничники обнаружили полиэтиленовые пакеты со спрессованным веществом коричневого цвета. В разбитом автомобиле найдено 143 брикета с гашишем общим весом 58 килограммов и 485 грамм.

В ведомстве подчеркнули, что к такому дерзкому преступлению прибегли четверо граждан Молдовы в возрасте от 28 до 45 лет.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленников и транспортные средства, наркотическое вещество изъяли.

Сообщение для внесения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 305 УК Украины «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств» направлено в установленном порядке.