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1 сентября в Станице Луганской 54-летняя мирная жительница подорвалась на растяжке во время сбора дров, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что в результате взрыва женщина получила телесные повреждения в виде мино-взрывной травмы, осколочных ранений мягких тканей и нижних конечностей.

Она госпитализирована в районную больниц, у где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время жизни гражданки ничего не угрожает.
ForUm

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