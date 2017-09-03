1 сентября в Станице Луганской 54-летняя мирная жительница подорвалась на растяжке во время сбора дров, сообщает пресс-центр штаба АТО.
Отмечается, что в результате взрыва женщина получила телесные повреждения в виде мино-взрывной травмы, осколочных ранений мягких тканей и нижних конечностей.
Она госпитализирована в районную больниц, у где ей была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время жизни гражданки ничего не угрожает.
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