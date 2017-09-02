Учения «Запад-2017» имеют более широкий контекст чем объявленные маневры на территории Беларуси, они имеют целью подготовку российских войск для наступательных действий и несут угрозу как для Украины, так и для других государств постсоветского пространства, а также стран НАТО. Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Реальные масштабы мероприятий подготовки к учениям «Запад-2017», сроки их проведения, объемы привлечения органов военного управления и войск (сил), в первую очередь - российских, а также других взаимосвязанных мероприятий свидетельствуют, что истинная цель, цели и задачи учений выходят далеко за рамки официально обнародованных, которые являются лишь частью и прикрытием настоящих планов», - сказал Муженко.

Он сообщил, что общая численность участников российских учений может достигать 230-240 тысяч человек. Из них на юго-западном стратегическом направлении - около 100 тыс. человек, в том числе в 70 тыс. военнослужащих Вооруженных сил и в 30 тыс. сотрудников других силовых структур России.

По его словам, содержание мероприятий стратегических учений «Запад-2017», состав привлекаемых войск (сил) позволяет России развернуть как на юго-западном, так и на западном стратегических направлениях мощные наступательные группировки и создать условия для их длительного применения.

«Это объективно обуславливает возникновение военной угрозы широкомасштабной вооруженной агрессии России как против Украины, так и против стран НАТО. Поводом для начала агрессии, учитывая непредсказуемость высшего военно-политического руководства России, могут стать, например, масштабные провокации как на территории восточных областей Украины, так и стран Балтии по ущемлению прав и свобод, угрозы безопасности русскоязычного населения», - отметил он.

«Мы просчитываем различные сценарии действий противника, включая наступательные действия», - добавил Муженко.

Напомним, на 14-20 сентября запланированы российско-белорусские стратегические учения «Запад-2017».

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что территория Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины.

Для наблюдения за учениями «Запад-2017» в Беларусь отбудут два украинских верификатора.

Министр обороны генерал армии Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предусмотрел меры в случае угрозы вторжения войск Российской Федерации в ходе учений «Запад 2017».