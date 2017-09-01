Вопросом возможного возвращения в Украину бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на брифинге в Харькове, сообщает Укринформ.

«К Саакашвили будут относиться так же, как и к любому лицу, которое подало недостоверные данные. Поэтому вопросом возможного возвращения Саакашвили в Украину должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы», - сказал Порошенко.

По его словам, когда Государственная миграционная служба предоставила в комиссию по вопросам гражданства документы, которые показали, что при оформлении гражданства Саакашвили была подана недостоверная или сфальсифицированная информация, он «должен был действовать в соответствии с законом и Конституцией».

«Любые другие шаги были бы преступной деятельностью. Я подписал указ (о лишении гражданства - ред.) так же, как и относительно других граждан», - отметил Порошенко.

Напомним, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля Президент Петр Порошенко прекратил ему украинское гражданство. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации во время оформления заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждены четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышения служебных полномочий).

Защита экс-губернатора заявила, что подаст в суд иск по поводу лишения гражданства.

21 августа Саакашвили заявил о намерении 10 сентября вернуться в Украину из Польши через пункт пропуска «Краковец».

Главная прокуратура Грузии направила к правоохранительным органам Украины запрос об экстрадиции бывшего президента.