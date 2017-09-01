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Осужденному в России Александру Кольченко запретили продолжить дистанционное обучение на географическом факультете Таврического Национального университета.

Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко.

«Среди политзаключенных Кремля есть единственный студент – Александр Кольченко, украинец, студент географического факультета Таврического Национального университета. Несмотря на то, что российское законодательство позволяет заочную и дистанционную форму обучения, Александру отказали в его фундаментальном праве – на образование. Мол, ТНУ не имеет в РФ аккредитации», - написала она в Facebook.

Геращенко обратилась к украинским студенческим организациям с просьбой сообщить миру о том, что «Кремль хватает молодых украинцев, тайно вывозит их в свои тюрьмы и оставляет без права на медицину и образование».

«Также я готовлю обращение к омбудсмену Лутковской с просьбой отреагировать на это нарушение прав человека, в ОБСЕ – они так переживают за выдворенную российскую пропагандистку, то, может, вспомнят и об украинце-политзаключенном Кремля», - отметила первый вице-спикер.

Также она намерена обратиться в Минобразования с просьбой назначить Кольченко именную стипендию.

Как известно, 25 августа 2015 года в Ростове-на-Дону Сенцов был осужден к 20 годам, а Кольченко к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
ForUm

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