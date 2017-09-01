также в разделеОбщество
Пограничники начали готовиться к приезду хасидов 20
Кольченко не разрешили дистанционно учиться в вузе 20
Еще одному заммэра Ирпеня сообщили о подозрении 28
Транзит газа через украинскую ГТС достиг максимума с 2011 года 22
На Сумщине задержали «заблудившихся» россиян 66
Хуг: «Школьное» перемирие не стало прекращением боевых действий 36
«Укроборонпром» показал, чем Украина отвечает на вызовы гибридной войны 57
Суд отправил фигуранта дела о стрельбе в Княжичах под домашний арест 33
Гройсман: Высшее образование нужно не всем 110
ГПУ отказалась выдавать РФ добровольца Церцвадзе 64
Порошенко похвастался, что в школе у него не было ни одной четверки 53
Синоптики рассказали, какой будет осень 121
Сегодня в Украине начался новый учебный год 66
ООН отправила в ОРЛО 7 грузовиков с гуманитаркой 49
За прошлые сутки боевики 24 раза нарушили перемирие 36
Луценко назвал имена подозреваемых по делу о стрельбе в Княжичах 98
Мэру Ирпеня сообщили о подозрении в причастности к гибели человека 69
Возле харьковского «Турбоатома» произошел массовый конфликт со стрельбой 167

31 августа в Симферополе спецподразделение российских оккупационных войск окружило здание, взломало дверь и ворвалось в кафедральный собор в честь святых равноапостольных Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

«Культовое сооружение было заблокировано, церковную утварь нападавшие вынесли из храма и увезли в неизвестном направлении. Попытки архиепископа Симферопольского и Крымского Климента получить какую-либо информацию о правовых основаниях таких действий оккупационных военных, были жестко пресечены нападающими, в том числе и с применением угроз по физической расправе в адрес священнослужителя», - говорится в сообщении.

«Министерство культуры Украины категорически осуждает любые проявления религиозной нетерпимости и выражает озабоченность и глубокую обеспокоенность вышеизложенным позорным фактом сознательного уничтожения российскими властями на территории оккупированного Крыма общин Украинской православной церкви Киевского патриархата», - заявили в ведомстве.

Минкульт призвал международные правозащитные институты обратить внимание и отреагировать на этот и другие факты наглого подавления очагов украинского православия на территории аннексированной Автономной республики Крым.  

Также ведомство обратилось в Генеральную прокуратуру Украины, прокуратуру АР Крым и других правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку приведенному факту.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги
Туфли мужские летние 2017