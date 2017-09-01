31 августа в Симферополе спецподразделение российских оккупационных войск окружило здание, взломало дверь и ворвалось в кафедральный собор в честь святых равноапостольных Ольги и Владимира Украинской православной церкви Киевского патриархата. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Украины.

«Культовое сооружение было заблокировано, церковную утварь нападавшие вынесли из храма и увезли в неизвестном направлении. Попытки архиепископа Симферопольского и Крымского Климента получить какую-либо информацию о правовых основаниях таких действий оккупационных военных, были жестко пресечены нападающими, в том числе и с применением угроз по физической расправе в адрес священнослужителя», - говорится в сообщении.

«Министерство культуры Украины категорически осуждает любые проявления религиозной нетерпимости и выражает озабоченность и глубокую обеспокоенность вышеизложенным позорным фактом сознательного уничтожения российскими властями на территории оккупированного Крыма общин Украинской православной церкви Киевского патриархата», - заявили в ведомстве.

Минкульт призвал международные правозащитные институты обратить внимание и отреагировать на этот и другие факты наглого подавления очагов украинского православия на территории аннексированной Автономной республики Крым.

Также ведомство обратилось в Генеральную прокуратуру Украины, прокуратуру АР Крым и других правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку приведенному факту.