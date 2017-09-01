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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал  имена троих подозреваемых по делу о стрельбе в Княжичах, в результате которой погибли 5 правоохранителей. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«По факту убийства 5 сотрудников МВД в с. Княжичи, превышения власти и халатности сотрудникеов Национальной полиции объявлено подозрение бывшему начальнику управления уголовного розыска Киева Куряте, бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска райотдела Мариновскому, старшему инспектору КОРДа Курте», – отметил он.

По слова генпрокурора, по данному делу планируется вручение еще 8 подозрений.

Напомним, 30 августа Генеральная прокуратура сообщила о подозрении троим должностным лицам Национальной полиции, которые организовали и обеспечили применение огнестрельного оружия в селе Княжичи.

Как известно, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря 2016 года в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.

По официальной версии, проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа.

По результатам служебного расследования трагедии 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины.
ForUm

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