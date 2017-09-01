Генеральной прокуратурой Украины принято решение об отказе в выдаче России грузинского добровольца Гии Церцвадзе. Об этом на пресс-конференции сообщила адвокат Ксения Проконова.

«Буквально на этой неделе мы получили решение об отказе (выдачи. – Ред.). Генпрокуратура изучила все данные и приняла решение об отказе выдачи России Гии Церцвадзе», - сообщила она.

Адвокат заявила, что это решение важно не только для её клиента, но и в целом для других искателей убежища, которых преследуют власти России, поскольку этим решением был создан прецедент: «Мы не выдали государству, с которым у нас идет война, человека, который воевал на стороне Украины».

Также она добавила, что на этом юридическая сторона дела заершена, и Церцвадзе может свободно передвигаться и неограниченный срок находиться в Украине. Единственные ограничения - не ездить в страны, которые беспрепятственно выдают России иностранцев по ее запросу. Проконова рассказала, что следующим шагом будет представление Церцвадзе на украинское гражданство, сообщает УНИАН.

По ее словам, эта процедура займет до года времени: «В ближайших планах у нас представление на гражданство. Я думаю, что это займет до года». Сам Церцвадзе заявил, что и в дальнейшем планирует воевать за Украину: «я буду продолжать делать то, для чего я сюда и приехал - защищать территориальную целостность и независимость Украины».

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что у Украины есть все основания не передавать в Россию грузина Гию Церцвадзе.

В прокуратуре Киева сообщили, что в случае подтверждения участия Церцвадзе в составе добровольческих сил в боевых действиях на востоке Украины России как стране-агрессору откажут в его выдаче.

Как известно, 17 января Соломенский райсуд Киева арестовал грузина Гию Церцвадзе. Мужчину объявила в международный розыск Россия по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенных в 2003 г. на территории Сочи. Рассмотрение апелляции на арест Церцвадзе перенесли на 3 февраля.

Супруга Церцвадзе Татьяна Месхи считает, что криминальную историю с участием ее мужа в России придумали, чтобы отомстить за те спецоперации, которые он проводил в Абхазии, Цхинвали, а затем в Украине. Женщина подчеркнула, что после войны в Абхазии в 1993 г. ее муж никогда не ездил в Россию.

26 января генпрокурор сообщил об освобождении Церцвадзе из Лукьяновского СИЗО.

Позже Церцвадзе попросил предоставить ему статус беженца.