Президент Петр Порошенко твердо убежден, что сегодняшние первоклассники точно будут жить в Украине, которая будет членом Евросоюза. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Харьковскую область, где принял участие в открытии новой Песочинской общеобразовательной школы «Мобиль», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Я твердо убежден, что это дети, первоклассники, точно будут жить в Европейском Союзе. В Украине, которая будет членом Европейского Союза», - отметил Президент и добавил, что сегодня все делается для этого.

По его словам, в этой новой школе теперь будут учиться более 600 учеников и таким образом решена проблема с очередью, в которой ждали дети, чтобы попасть на учебу в школу.

Президент также отметил, что в области только в этом году до 1 сентября были построены две новые школы, а более ста - прошли капитальную реконструкцию.

По словам Порошенко, на строительство этой школы государство запланировало выделение 78 млн грн, из них 49 млн грн - это средства государственного бюджета, что демонстрирует приоритеты государственной власти в вопросах развития образования. Но благодаря проведению прозрачных тендерных процедур и закупок удалось сэкономить 4 млн грн.

«Уверен в том, что это тот путь который мы будем исповедовать и дальше», - отметил он.

По его словам, реализация амбициозных задач по модернизации образования, стоящих сейчас перед нами, носит название «Новая украинская школа», новое украинское образование. «Я выражаю твердую надежду, что Верховная Рада примет разработанный правительством, Советом реформам при Президенте, новый закон об образовании», - сказал он, добавив, что локомотивом этого процесса является министр образования Лилия Гриневич.

Президент подчеркнул, что это позволит намного повысить качество образования. Кроме того, будет повышен уровень оплаты труда учителей. Также в 2018 году будет направлено 520 млн грн на повышение квалификации учителей, которые будут обучать первоклассников.

При этом Президент отметил, что это происходит в условиях войны, агрессии. «Наконец государство продемонстрировало, что война не является препятствием для проведения реформ и мы обеспечили экономический рост», - сказал он и напомнил, что несколько дней назад были открыты новые и реконструированные школы в Донецкой области, построенные участки дорог и мосты.

Как ранее сообщал ForUm, Президент Петр Порошенко во время военного парада на Майдане Незалежности 24 августа заявил, что дорога у Украины одна – широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО.

Позже он подчеркнул, что Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство в ЕС и НАТО.