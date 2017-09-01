Российская журналистка Ксения Собчак опровергла сообщения СМИ о своем возможном выдвижении на пост президента РФ и назвала эту информацию «намеренной дискредитацией». Об этом она написал на своей странице в Facebook.

При этом Собчак выразила возмущение тем, что СМИ не взяли у нее комментарий относительно этой информации. «Серьезные издания всегда обязаны взять комментарии или получить отказ от них от лица, о котором они пишут из неких таинственных «источников». Ни РБК, ни Ведомости не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий от меня ,так что из деловой прессы я их мысленно вычеркиваю и перевожу в корзинку «Комсомольская Правда» и «Бабка во дворе сказала», – подчеркнула журналист.

«Я человек независимый, и ни с какой «апешечкой» и прочим адом никогда в сношениях замечена не была и не буду. Чем очень горжусь. Что там кто обсуждает в высоких кабинетах – не знаю, но давно и внимательно наблюдаю за нашим политическим ландшафтом. И диагноз у меня один – унылое гавно ваша политика сегодня, господа! скучно и мерзко», – написала она.

Ранее российская газета «Ведомости», ссылаясь на неназванные источники в Кремле, написала о планах администрации президента РФ подобрать для Владимира Путина женщину в качестве спарринг-партнера на предстоящих президентских выборах. Издание сообщает, что Ксению Собчак в Кремле считают «идеальной кандидатурой».