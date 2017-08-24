26-й год Независимости Украины стал особенным, заявил Президент Петр Порошенко во время военного парада на Майдане Незалежности.

«На двадцать шестом году независимости мы успешно завершили борьбу за ратификацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Чтобы заблокировать этот процесс, Москва приложила еще больше усилий, чем в свое время к срыву подписания самого договора», - сказал Глава государства.

«Есть такая поговорка: «Собаки лают, ветер веет, а караван, наш украинский караван – идет». 1 сентября, через неделю, Соглашение вступает в силу и становится для нас дорожной картой реформ. А дорога у нас одна – широкий евроатлантический автобан, ведущий к членству в Европейском Союзе и НАТО», - добавил Порошенко.

На двадцать шестом году независимости Украина разрушила визовый занавес.

«Соглашение об ассоциации и безвиз – это то, что является убедительным свидетельством о нашем окончательном – де-факто и де-юре – разрыве с империей. С той, которую Рональд Рейган назвал «империей зла». Надеюсь, присутствующий здесь министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердит правильность цитаты. А вот за точность определения ручаемся уже мы, украинцы, - потому что испытали на собственном опыте», - подчеркнул Президент.

«На 26-м году независимости мы, наконец, вышли из глубокого шока, боли и испытаний, которые повлекла для украинской экономики российская гибридная агрессия. Возобновили рост ВВП, и дальнейшие прогнозы – положительные. Это создает возможности для постепенного восстановления уровня жизни украинцев», - сказал Глава государства.

По его словам, о том, что худшее, самое мучительное уже позади, можно говорить достаточно уверенно.

«С одной лишь оговоркой. Мы не знаем, что в голове у «того, кто сидит за поребриком» и посылает к нам тех, о которых сам говорит «их там нет», - сказал Порошенко.

Он подчеркнул, что меньше всего Россия хочет успешной Украины: «она вообще никакой Украины не воспринимает. Для этого в кремлевских «лабораториях» то Новороссию выдумывают, то, например, совсем недавно, провозгласили Малороссию».

«Ну что на это скажешь? «Пусть как знают, сходят с ума, умирают, - а нам свое делать!», - процитировал Порошенко поэта Павла Тычину.

«Нет никаких сомнений, что, несмотря на все трудности, Украина будет успешной. И украинцы будут успешными. Независимость дала нам шанс, которой мы не можем потерять. Смотрим в будущее и идем вперед!» - резюмировал Президент.