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Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство в Европейском Союзе и НАТО. Об этом сказал Президент Петр Порошенко во время выступления на торжествах по случаю 50-летия создания Всемирного конгресса украинцев, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он выразил уверенность, что и в дальнейшем Украина может рассчитать на такую ​​же эффективную координацию и взаимодействие со стороны ВКУ относительно усилий нашего государства по защите суверенитета, территориальной целостности, независимости, реализации наших амбициозных европейских и евроатлантических целей.

«Потому что некоторые политики внутри Украины и за ее пределами также не верят, что мы получим и перспективу членства в Европейском Союзе, и перспективу членства в НАТО. Мы преодолеем эти барьеры. Мы изменим страну. Украина будет отвечать тем критериям, которые необходимы для того, чтобы подавать заявку на членство. И мы продолжим наш европейский и евроатлантический путь», - убежден Глава государства.

Напомним, 10 июля Президент Петр Порошенко заявил, что Украина начинает дискуссию  с Североатлантическим альянсом относительно предоставления плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО. 
ForUm

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