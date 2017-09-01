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ООН направила на оккупированную часть Луганской области 7 грузовиков с гуманитарной помощью, сообщает перс-служба Государственной пограничной службы.

«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на неконтролируемую территорию последовали 7 грузовых автомобилей от ООН», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, транспортные средства перевозили для жителей Луганской области гигиенические наборы и индивидуальные учебные наборы для раннего детского воспитания общим весом более 41 тонн.
ForUm

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