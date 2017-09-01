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Сегодня в Украине отмечается День знаний - один из главных праздников учебного года. 

Вместе с тем, этот праздник объединяет все общество - от самых маленьких, тех кто впервые пойдет в школу и станет первоклассником, до серьезных старшекурсников - тех, кто стоит на пороге взрослой жизни. Кроме того, это праздник всех учителей, преподавателей, родителей, бабушек и дедушек, кто с волнением и гордостью собирает и провожает родных чад в школу. Даже те, кто казалось бы не имеет никакого отношения к школам, учебному процессу и реформам образования, даже они в этот день чувствуют дух этого праздника, сообщает Укринформ.

И хотя в последние годы школы сами определяются, как будет происходить празднование Дня знаний, во многих из них традиционно проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года, учителям дарят цветы, старшие напутствуют младших. В средних специальных и высших учебных заведениях, как правило, обходится без линеек, или устраивают линейки только для первого курса. В школах проводится первый праздничный урок, который ежегодно имеет различные темы, после него обычно решаются организационные вопросы.

По статистике, в этом году в первый класс в Украине пойдут 408 тыс. 208 детей. Наибольшее количество первоклассников примут школы Днепропетровской и Одесской областей, а также города Киева.

 

 
ForUm

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