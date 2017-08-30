Генеральная прокуратура сообщила о подозрении троим должностным лицам Национальной полиции, которые организовали и обеспечили применение огнестрельного оружия в селе Княжичи, в результате которого погибли 5 правоохранителей, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.

«Управлением по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины по согласованию с процессуальным руководителем сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, п. 1, п. 5, ч. 2 ст. 115 (превышение власти, которое повлекло тяжелые последствия, умышленное убийство двух и более лиц и совершенное способом, опасным для жизни многих лиц и покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины трем должностным лицам Национальной полиции Украины, которыми организовано и обеспечено применение 4 декабря 2016 огнестрельного оружия в с. Княжичи Броварского района, в результате чего от пулевых ранений погибли 4 сотрудника полиции», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в суд подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в поселке Княжичи Киевской области 4 декабря 2016 года в результате перестрелки между сотрудниками полиции охраны и бойцами спецподразделения КОРД погибли 5 правоохранителей.

По официальной версии, проходила спецоперация по задержанию банды грабителей в недостроенном доме в Княжичах, сработала сигнализация. На вызов приехали сотрудники полиции охраны, задержали разведчиков, которые по плану операции не должны были себя разоблачать. Вызволять разведчиков приехал КОРД. Началась стрельба. В итоге погибли двое разведчиков, двое сотрудников полиции охраны и один боец КОРДа.

По результатам служебного расследования трагедии 7 офицеров, которые находились на руководящих и оперативных должностях, уволены из рядов Национальной полиции Украины.