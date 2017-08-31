Российская Федерация и ОРДЛО не придерживаются достигнутых договоренностей о прекращении огня по случаю нового учебного года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«По итогам скайп-встречи ТКГ. Украинская сторона последовательно выполняет взятые на себя обязательства в рамках соглашения о режиме тишины с 25 августа 2017 года. В то же время, режим прекращения огня системно нарушается со стороны ОРДЛО, что говорит о том, что Российская Федерация и ОРДЛО не придерживаются достигнутых договоренностей», – отметила она.

По словам Олифер, свидетельством этому служит отсутствие соответствующих распоряжений. «По информации СММ ОБСЕ, о призыве Трехсторонней контактной группы к режиму тишины по случаю нового учебного года, незаконные вооруженные формирования ОРДЛО узнали из СМИ», – подчеркнула она.

«Украинская сторона призвала сделать все для того, чтобы завтра, 1 сентября, режим прекращения огня был максимально соблюден. Нарушения режима тишины со стороны ОРДЛО должны быть расследованы СММ ОБСЕ, а виновные - выявлены и наказаны, с конкретными примерами и приданием гласности таких случаев», – отметила Олифер.

Он также сообщила, что Трехсторонняя контактная группа призвала ОРДЛО обеспечить полноценный и беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ по всей территории Донбасса – от линии соприкосновения до украинско-российской границы.

Как сообщал ForUm, Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.

28 августа канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон констатировали, что несмотря на договоренности, достигнутые в ходе разговора в «нормандском формате», ситуация на Донбассе не сильно улучшилась, и призвали стороны приложить больше усилий для полного прекращения огня.

29 августа Генштаб заявил, что Вооруженные силы Украины продолжают придерживаться объявленного режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 30 августа, незаконные вооруженные формирования 19 раз открывали огонь по позициям сил АТО.