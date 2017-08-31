За прошлые сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

«Большинство обстрелов были не долговременны и имели четко выраженный провокационный характер. Потерь среди украинских бойцов нет», - сообщает пресс-центр штаба.

Так, противник продолжал единичные провокационные обстрелы позиций ВСУ вблизи нескольких населенных пунктов вдоль линии разграничения.

Наиболее неспокойно было на донецком направлении. Здесь после 18:00 боевики из гранатометов открывали огонь по украинским позициям в авдеевский промзоне и у шахты Бутовка. А на подступах к Зайцево и Каменке преступники применяли стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

На приморском направлении активность противника была зафиксирована лишь в окрестностях Водяного. Здесь преступники трижды обстреляли опорные пункты ВСУ из крупнокалиберного пулемета.

На луганском направлении на протяжении всех суток сохранялась тишина.