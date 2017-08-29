Вооруженные силы Украины продолжают придерживаться объявленного режима прекращения огня в связи с началом учебного года, говорится в заявлении Генштаба.

«С целью безусловного соблюдения договоренностей, достигнутых во время телефонных переговоров в «нормандском формате» и создания условий для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, Вооруженные силы Украины продолжают придерживаться объявленного режима прекращения огня в связи с началом учебного года», - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей украинские военнослужащие всесторонне способствуют работе наблюдателей ОБСЕ.

«Российско-оккупационные войска также должны придерживаться договоренностей о режиме прекращения огня в связи с началом учебного года», - заявили в Генштабе.

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон констатировали, что несмотря на договоренности, достигнутые в ходе разговора в «нормандском формате», ситуация на Донбассе не сильно улучшилась, и призвали стороны приложить больше усилий для полного прекращения огня.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что со времени объявления «школьного перемирия» на Донбассе было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня.

Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня с 25 августа.