также в разделеОбщество
СК РФ завел против Балуха новое уголовное дело 10
В «ЛНР» заявили, что «Свидетели Иеговы» работают на СБУ 13
Девушка из Сочи призналась, что ее заставили выманить Гриба в Беларусь 33
Украина выдвинула на «Оскар» «Уровень черного» 47
В Украине за год при господдержке сняли 13 фильмов 28
В Николаеве проводят около 90 обысков у депутатов и бизнесменов 56
Из-за скандальной карты в Броварах экс-чиновницу исключили из партии 47
Из Украины выдворили испанских журналистов: писали о «зверствах» ВСУ 53
Жебривский пойдет в СБУ и НАБУ из-за обвинений Савченко в контрабанде 35
Прокуратура завела дело из-за исчезновения украинца в Беларуси 32
МИД Болгарии об инциденте с флагом «ДНР»: неприятная история, но не скандал 131
«Грязная провокация»: Украина возмущена флагом «ДНР» на празднике в Болгарии 632
«Школьное» перемирие: Обстрелы в зоне АТО продолжаются 55
Первому заммэра Ирпеня сообщили о подозрении 27
28 августа. Картина дня 114
Суд отпустил двух завербованных ФСБ украинцев 77
Порошенко услышал на Донбассе лучшее исполнение гимна Украины 70
В Украине будут судить прокурора, сфабриковавшего дело против Умерова 48

Вооруженные силы Украины продолжают придерживаться объявленного режима прекращения огня в связи с началом учебного года, говорится в заявлении Генштаба.

«С целью безусловного соблюдения договоренностей, достигнутых во время телефонных переговоров в «нормандском формате» и создания условий для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, Вооруженные силы Украины продолжают придерживаться объявленного режима прекращения огня в связи с началом учебного года», - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей украинские военнослужащие всесторонне способствуют работе наблюдателей ОБСЕ.

«Российско-оккупационные войска также должны придерживаться договоренностей о режиме прекращения огня в связи с началом учебного года», - заявили в Генштабе.

Напомним, накануне канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон констатировали, что несмотря на договоренности, достигнутые в ходе разговора в «нормандском формате», ситуация на Донбассе не сильно улучшилась, и призвали стороны приложить больше усилий для полного прекращения огня.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что со времени объявления «школьного перемирия» на Донбассе было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня. 

Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня с 25 августа.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги
Туфли мужские летние 2017