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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон констатировали, что несмотря на договоренности, достигнутые в ходе разговора в «нормандском формате», ситуация на Донбассе не сильно улучшилась, и призвали стороны приложить больше усилий для полного прекращения огня.

Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, опубликованном на сайте главы немецкого правительства, передает Укринформ.

«Мы настоятельно призываем президента Путина и Президента Порошенко в полной мере выполнить свои обязательства, открыто и четко поддержать перемирие и обеспечить, чтобы соответствующие инструкции были переданы военным и силам на местах», - говорится в заявлении.

Меркель и Макрон отметили, что, несмотря на совместную поддержку глав государств и правительств «нормандской четверки», объявленное Трехсторонней контактной группой новое перемирие сторонами не соблюдается. Все еще происходят многочисленные нарушения режима «тишины», в том числе с применением тяжелых вооружений. Наблюдательная миссия ОБСЕ продолжает докладывать об угрозах для ее персонала и ограничении свободы передвижения, особенно на неподконтрольных украинскому правительству территориях, говорится в заявлении.

Его авторы считают важным улучшение взаимодействия в рамках Совместного центра по контролю и координации и вновь призывают все стороны обеспечить свободный и безопасный доступ для наблюдателей ОБСЕ.

В ближайшие дни Германия и Франция будут внимательно следить за  ситуацией, пообещали их лидеры.

Напомним, первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что со времени объявления «школьного перемирия» в Донбассе было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня. 

Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.
ForUm

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