Крупнейшая сеть пляжных онлайн-трансляций на побережье Азовского моря, ранее организованная независимым медиа-проектом Кирилловка.Укр, пополнилась сразу 10 точками вещания в HD-качестве, установленными на соседних курортах.

Новые пляжные веб-камеры высокой четкости, установленные в Бердянске, на побережье Арабатской Стрелки и на Бирючем острове, работают в режиме реального времени и ориентированы на круглогодичную трансляцию. По мнению организаторов, расширение сети online-камер позволит туристам следить за развитием любимых курортов и выбирать отдых, не вставая из-за компьютера.

«Несмотря на огромный скачок в развитии, курорты на Азовском море у многих по-прежнему ассоциируются с жильем эконом-класса без малейших намеков на комфорт, и таким же отдыхом. Поэтому даже регионы с хорошо развитой туристической инфраструктурой и качественно новым жильем незаслуженно остаются в тени черноморских и зарубежных рекреаций, ощутимо теряя в турпотоке. Задача веб-камер – показать реальное положение дел на курортах Азовского моря и заинтересовать именно целевую аудиторию, рассчитывающую на подобный концепт отдыха», - рассказал Олег Грищенко, представитель гостиничного комплекса «Максим» в Бердянске, на территории которого установлена веб-камера с видом на «третий» пляж и порт.

Сегодня курортный бизнес на побережье Азовского моря активно набирает обороты. В пансионататх и на базах отдыха, возведенных еще в советские времена, массово проводятся косметические ремонты или практически полная перейстрока; повсеместно строятся новые отели, коттеджные и гостиничные комплексы с номерами разного уровня комфорта. Не стала исключением и природоохранная зона, расположенная в конце Федотовой косы в Кирилловке – заказник Бирючий Остров, из открытой части которого в настоящий момент ведется две пляжные онлайн-трансляции в HD-формате.

«Если в большинстве случаев веб-трансляции предназначены для информирования туристов о погоде и об изменениях, которые произошли на курортах с момента их последнего визита, то цель онлайн вещания с острова Бирючий заключается в том, чтобы открыть ранее неизвестный регион на Азовском море и презентовать совершенно новый для Украины формат отдыха, с условиями премиум и VIP класса, созданными на заповедном участке побережья и вдали от шума цивилизации», - поведала о задачах, возложенных на веб-камеры, Татьяна Кирющенко — представитель коттеджного комплекса «Гармония», участвующего в данной инициативе и развернувшего веб-камеру на побережье Бирючего Острова.

Напомним, по инициативе медиа-проекта «Кирилловка.Укр» развернута крупнейшая в Украине сеть онлайн вещания с побережья Азовского моря, в рамках которой действует более 35 веб-камер, установленных в Запорожской и Херсонской областях. Наибольшее количество точек трансляций размещено в Кирилловке – 27 веб-камер, в Геническе и на Арабатской Стрелке - 5 камер - и в Бердянске – 3 веб-камеры. Трансляции опубликованы на официальном сайте проекта, при этом многие веб-камеры поддерживают передачу звука.