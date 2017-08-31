Следователи полиции ведут поиск биологических образцов бизнесмена, президента футбольного клуба «Карпаты» (Львов) Петра Дыминского в автомобиле, который попал в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщают Українські Новини.

«Сегодня проводятся следственные действия в автомобиле Дыминского. Ищут и собирают его биологические образцы. Следователи также хотят оперативным (тайным/) путем получить такие биологические образцы бизнесмена для сравнения», - сказал источник издания.

По его словам, возможно, по месту жительства Дыминского будут проводиться такие мероприятия для обнаружения биологических образцов с целью сравнения с обнаруженными в автомобиле.

Собеседник сообщил, что следствие понимает, что автомобилем, совершившим ДТП, управлял Дыминский, но чтобы это доказать, нужно провести определенные мероприятия.

От экспертизы биологических образцов зависит то, будет ли Дыминскому сообщено о подозрении и объявят ли его в розыск.

Со следствием, по словам источника, Дыминский не сотрудничает и отказывается сдать образцы ДНК.

Напомним, 18 августа на трассе Львов-Краковец «Мерседес» Дыминского врезался в «Опель» 31-летней женщины, которая осуществляла поворот по правилам дорожного движения. Женщина погибла на месте.

Виновником ДТП признал себя охранник Дыминского Андрей Борщ, который обычно ездит кортежем в машине охраны бизнесмена.

В то же время родственники погибшей утверждают, что за рулем «Мерседеса» находился сам Дыминский, а вину взял на себя Борщ. Галицкий районный суд Львова арестовал на два месяца без возможности внесения залога охранника бизнесмена.

21 августа Дыминскому была официально вручена повестка на допрос и он был предупрежден, что ему будет предложено сдать образец своей ДНК следователю. 23 августа он не прибыл на допрос.

23 августа член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что Дыминский не явился на допрос и вылетел на частном самолете из Львова в Женеву. По словам Геращенко, Дыминському вручили сразу две повестки на допрос.

Вместе с тем, адвокат бизнесмена утверждает, что он не получал повесток.