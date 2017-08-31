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Нацгвардейцы Киевского гарнизона будут принимать присягу на верность украинскому народу перед стенами Верховной Рады. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время открытия мемориальной доски в честь погибших под стенами Верховной Рады нацгвардейцев, сообщает пресс-служба МВД.

«Эти молодые ребята пришли под стены Верховной Рады защищать демократию, Верховную Раду. Но погибли в самом центре Киева. За тысячу километров от фронта. Я хочу, чтобы каждый политик, который организует такие мероприятия, нес не только политическую ответственность, но и человеческую. Перед каждым из нас, перед родителями, перед гвардейцами», - отметил министр.

Напомним, 31 августа 2015 года под Верховной Радой нацгвардейцы сдерживали  противников изменений в Конституцию по децентрализации власти.

Тогда в их ряды прилетела граната. От осколочных ранений скончались четверо бойцов, самому старшему было всего 25 лет. Еще 141 боец был госпитализирован с легкими и средними ранениями.

В четверг, 31 августа, в Киеве на здании парламента установили памятную доску погибшим бойцам Нацгвардии.

 
ForUm

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