В Киеве открыли мемориальную доску военнослужащим Национальной гвардии, погибшим в результате столкновений под стенами Верховной Рады 31 августа 2015 года.

Как сообщает пресс-служба МВД, в мероприятии приняли участие министр внутренних дел Арсен Аваков, спикер парламента Андрей Парубий и уомандующий войсками Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров.

«Молодые ребята пришли под стены Верховной Рады защищать демократию. Но погибли в самом центре Киева. За тысячу километров от фронта. Я хочу, чтобы каждый политик, который организует такие мероприятия, нес не только политическую ответственность, но и человеческую», - заявил Аваков.

Напомним, 31 августа 2015 года под стенами Верховной Рады произошли столкновения после того, как парламент поддержал в первом чтении изменения в Конституцию относительно децентрализации. Активисты штурмовали Раду. Взорвалась боевая граната. Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Пострадали 157 человек.