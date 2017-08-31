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Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране лесов согласно Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что реализация закона будет способствовать сохранению природных ценностей европейского значения, в частности лесов, в рамках выполнения требований Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат.

Документом определяются понятия «природные леса», «леса», «квазипралеса» и устанавливается особый правовой режим их хранения и охраны. Законом, в частности, запрещаются все виды рубок, строительство сооружений, прокладка путей, выпас скота, промышленная заготовка недеревинних лесных продуктов, проезд транспортных средств (кроме дорог общего пользования и службы лесной охраны). Документом вводится административная ответственность за нарушение требований охраны природных лесов, лесов, квазипралесов.

Соответствующие изменения внесены в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Лесной кодекс Украины и Закона Украины «О природно-заповедном фонде».

Кроме того, законом внесены изменения в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за незаконную порубку деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, в заповедниках или на территориях и объектах природно-заповедного фонда.

Напомним, данным документ был одобрен Верховной Радой 23 мая.
ForUm

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