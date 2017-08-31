С начала вступления в силу безвизового режима между Украиной и Евросоюзом госпредприятие «Полиграфический комбинат «Украина» получило более миллиона заявок на изготовление биометрических паспортов, из которых на сегодня напечатано уже около 770 тыс.

Об этом говорится в ответе директора комбината Юрия Онищенко на запрос Громадського.

В частности указывается, что с 11 июня по 28 августа полиграфкомбинат получил 1 млн 109049 заказов на изготовление биометрических паспортов. За тот же период госпредприятие изготовило 775 871 паспорто. Итак, у полиграфкомбината осталось еще 333 178 заказов.

«Государственный центр персонализации документов «Полиграфкомбинат «Украина» работает круглосуточно 7 дней в неделю. Трудовой коллектив полиграфкомбината, несмотря на отпускной период, работает в трехсменном режиме без выходных», - говорится в ответе.

Из этих данных следует, что комбинат производил в среднем 9821 паспорт в день. Таким образом, для того, чтобы изготовить остальные 333 тыс. паспортов предприятию необходимо около 34 суток.

«В ближайшие 3-4 месяца полиграфкомбинат «Украина» ожидает поставку дополнительной системы по персонализации паспортов BookMaster One System, производства компании IAI industrial system B.V. (Нидерланды), что увеличит общую производственную мощность по персонализации бланков паспорта гражданина Украины для выезда за границу более чем в два раза», - добавили в дирекции полиграфкомбината.

Напомним, безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу с полуночи 11 июня.