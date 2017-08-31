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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обеспокоен практикой Украины относительно задержания и высылки из страны иностранных журналистов.

Об этом говорится в его письме к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину, опубликованному на сайте организации.

«Изгнание журналистов, отказ им во въезде в Украину – тревожные и чрезмерные меры, тем более, что они не прозрачны и отсутствует надлежащий механизм апелляции», - приводит слова Дезира Украинская правда.

Он напомнил, что государства-участники ОБСЕ обязались обеспечивать условия для работы журналистов с других стран-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В ОБСЕ напомнили, что ранее представитель организации обращался к украинским властям из-за инцидента с журналистами Российской государственной телерадиокомпании.

Дезир отметил, что 14 августа Служба безопасности Украины депортировала Тамару Нерсесян и запретила ей въезд на 3 года за вред национальным интересам Украины.

26 июля СБУ депортировала Марию Князеву из-за предвзятого освещения ситуации в Украине.

Кроме того, 25 августа СБУ отказала в регистрации испанским журналистам Антонио Памплеге и Мануэлю Анхель Састре, запретив им въезд на 3 года за «деятельность, направленную против национальных интересов Украины».

«Я призываю власти Украины воздерживаться от наложения ненужных ограничений на работу иностранных журналистов, которые влияют на свободный поток информации и нарушают обязательства ОБСЕ по свободе средств массовой информации», - подытожил Дезир.

Напомним, 30 августа журналистка российского «Первого канала» Анна Курбатова была выдворена из Украины с запретом въезда в страну сроком на три года. Перед этим  российский «Первый канал» заявил о якобы похищении в Киеве своей журналистки.
ForUm

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