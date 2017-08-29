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Испанские журналисты Антониу Памплиегу и Мануэль Анхель Састре были выдворены из Украины в Нидерланды. Об этом сообщает испанское издание Еl Мundо.

По информации издания, их выслали из страны в пятницу, 25 августа, после 20 часов ожидания в аэропорту. Репортерам запретили въезд в Украину до 2020 года, передает 112 Украина.

В 2015 года Памплиегу и Састре были включены в список граждан, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Их уличили в распространении неправдивой информации о действиях подразделений ВСУ, в частности «бомбардировке» Первомайска в 2014 году и «затоплении» шахт Донецкого угольного бассейна. После протеста испанского правительства Украина отменила санкции в отношении европейских журналистов в мае 2016 года.
ForUm

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