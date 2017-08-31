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Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт не только работал политическим консультантом российской стороны дольше, чем заявлял раньше – около 10 лет – но и был связан с Олегом Дерипаской, владельцем компании «Базовый элемент», президентом компании «Русал». Об этом со ссылкой на The Wall Street Journal сообщает DW.

Ранее в американском Конгрессе, расследующем попытки России повлиять на президентские выборы в США, отказались предоставить Дерипаске иммунитет в обмен на его показания. Сам бизнесмен отрицает наличие финансовых связей с Манафортом. Он подал в суд на Associated Press, обвинив в клевете это информагентство, выступившее с подобным утверждением. Как говорится в жалобе, Дерипаска много лет назад «разорвал отношения» с Полом Манафортом.

В статье The Wall Street Journal утверждается, что Манафорт начал работать на российскую сторону еще в 2004 году. Это продолжалось до 2015 года, а в следующем году он возглавил предвыборный штаб Дональда Трампа. В августе 2016 года Манафорт ушел с этой должности. Одной из причин его отставки называется то, что он с 2007 по 2012 год мог нелегально получить от экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов свыше 12 миллионов долларов.

Дерипаска - один из самых богатых людей во всем мире, владелец холдинга Базовый Элемент. Его называют «алюминиевым» магнатом РФ.

В конце августа СБУ сообщила Дерипаске о подозрении в уничтожении единственного в Украине производителя первичного алюминия Запорожского алюминиевого комбината (Запорожье) в интересах конкурентов из России. 

 
ForUm

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