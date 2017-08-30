Служба безопасности Украины сообщила совладельцу крупнейшей алюминиевой компании «РусАл» Олегу Дерипаске о подозрении в уничтожении единственного в Украине производителя первичного алюминия Запорожского алюминиевого комбината (Запорожье) в интересах конкурентов из России. Об этом сообщают Українські Новини.

Ранее пресс-служба СБУ сообщила, что правоохранители сообщили о подозрении 9 членам организованной преступной группировки в уничтожении Запорожского алюминиевого комбината в интересах конкурентов из России.

Во время досудебного следствия сотрудники спецслужбы установили, что завод целенаправленно уничтожался в интересах российских производителей металла.

По заключению экспертов, в результате преступных действий государству нанесен ущерб на сумму свыше 39 млн долларов и более 100 млн гривен.

Следователи СБУ по результатам расследования уголовного производства сообщили о подозрении 9 членам организованной группировки в совершении преступлений, предусмотренных статьями 113 (диверсия), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 255 (создание преступной организации) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Отмечается, что один из фигурантов дела содержится под стражей, бывший директор завода – под личным обязательством, а среди подозреваемых трое граждан России.

Согласно сообщению информированного источника, СБУ также сообщила о подозрении начальнику коммерческого отдела дирекции по новым проектам «РусАла» Вадиму Кравченко, члену набсовета «ЗАлКа» Александре Ристик-Суркунис, директору «ЗАлКа» Ивану Лищуку, представителю «ЗАлКа» Христодоулоу Стелиосу, а также основателю компаний «Евромаш» и «Днепроинмет» Владимиру Сирко.

Ранее в марте СБУ сообщила о подозрении директору ЗАлКа в злоупотреблении служебным положением.

12 марта 2015 года Верховный Суд подтвердил постановление Высшего хозяйственного суда о возврате в государственную собственность 68,01% акций ЗАлКа в связи с невыполнением его собственниками инвестиционных обязательств. После этого доля компании «РусАл», ранее владевшей 97,5% акций комбината через компанию Velbay Holdings Limited (Кипр), сократилась до 29,5%, в свою очередь ФГИ было передано 68,01% акций ЗАлКа.

В июне 2015 года ФГИ установил оперативное управление на ЗАлКе.

В феврале 2001 года компания «АвтоВАЗ-Инвест», представляющая интересы российских компаний «АвтоВАЗ», концерна «Арлан» и Внешэкономбанка, купила у ФГИ 68% акций ЗАлКа.

В 2004 году 95% акций «АвтоВАЗ-Инвеста» купила российская промышленная группа СУАЛ, акционерами которой являлись бизнесмены Виктор Вексельберг и Леонард Блаватник.

В марте 2007 года активы «СУАЛа» были объединены с активами компании «Русский алюминий» и с глиноземными активами компании Glencore (Швейцария) в крупнейшую алюминиевую компанию «РусАл».

В феврале 2008 года Генпрокуратура подала иск в Хозсуд Киева с требованием расторгнуть заключенный в 2001 году договор купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа между ФГИ и «АвтоВАЗ-Инвестом».

Ранее ФГИ в ходе очередной проверки зафиксировал невыполнение инвестобязательств собственником ЗАлКа.

В Украине «РусАл» контролирует Николаевский глиноземный завод, который является единственным производителем глинозема в Украине, использующегося для производства алюминия.