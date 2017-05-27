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Российский олигарх Олег Дерипаска предлагал дать показания конгрессу США относительно вмешательства РФ в американские выборы в обмен на полный иммунитет.

Об этом сообщает Новое время со ссылкой на The New York Times.

Издание отмечает, что, по информации официальных источников в Конгрессе США, Дерипаске отказали. Такое решение объяснили тем, что оно усложнит работу федеральных следователей по уголовным делам.

Предложение Дерипаски появилась на фоне повышенного внимания к его связям с Полом Манафортом, который возглавлял предвыборную кампанию Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что российский миллиардер Олег Дерипаска судится с информационным агентством Associated Press с обвинениями в клевете из-за сообщения о его деловых связях с Полом Манафортом.

Дерипаска - один из самых богатых людей во всем мире, владелец холдинга Базовый Элемент. Дерипаску называют «алюминиевым» магнатом РФ.
ForUm

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