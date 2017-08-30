Представители международного волонтерского сообщества InformNapalm идентифицировали более 75 военных подразделений Российской Федерации, которые принимали участие в войне на Донбассе.

Об этом заявил спикер международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук, сообщает Укринформ.

«На данный момент у InformNapalm крупнейшая база данных в мире относительно присутствия российских войск на Донбассе. Уже идентифицировано более 75 военных подразделений, представители которых принимали участие в конфликте на Донбассе. Это кадровые военные силы», - сказал Макарук.

Кроме того, волонтеры InformNapalm заметили на Донбассе 44 типа новейшего вооружения, которое производилось на территории РФ и никуда не экспортировалось. В частности, речь идет о новейших модификациях танков, беспилотных аппаратах, винтовках, системах радиоэлектронной борьбы, системах связи, военных грузовиках.

«Некоторые из этих образцов даже еще не приняты на вооружение – они находятся на стадии, так сказать, клинических испытаний на Донбассе», - отметил представитель волонтерского сообщества.

Напомним, на Донбассе на ротационной основе с вооружением и техникой постоянно находятся 36 300 российских наемников, из которых 2900 – кадровые военные ВС РФ.