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В «ЛНР» заявили о пресечении деятельности религиозной организации «Свидетели Иеговы», члены которой якобы оказывали помощь СБУ и неонацистским группировкам.

Об этом сообщает информресурс «ЛНР».

«Министерством государственной безопасности «Луганской Народной Республики» пресечена деятельность незарегистрированной религиозной организации «Свидетели Иеговы», работающей на СБУ и неонацистские группировки», - заявил «замминистра» Александр Басов.

В «ЛНР» заявили, что в ходе осмотра помещений, принадлежащих религиозной организации в Луганске и Алчевске, обнаружены и изъяты агитационные материалы, содержащие нацистскую символику и атрибутику, а также листовки с призывами к сотрудничеству со спецслужбами Украины. 

«Ранее данные агитационные листовки СБУ и «Национального корпуса «Азов» были расклеены в городе Алчевске», - заявил Басов. 

«По имеющейся информации, организация «Свидетели Иеговы» на территории Луганщины, временно оккупированной украинскими силовиками, оказывает содействие радикальным, неонацистским группировкам и другим военным формированиям, признанным террористическими, деятельность которых запрещена в «ЛНР». В частности, данная религиозная организация передала одно из своих помещений в безвозмездное пользование экстремистской организации «Правый сектор», - сообщил он.  

«В ходе обысков сотрудниками МГБ ЛНР также обнаружены электронные носители для распространения с материалами, сеющими ненависть и вражду, унижающими честь и достоинство человека по признакам принадлежности к религиозной группе. В настоящее время все печатные и электронные материалы, изъятые в офисах «Свидетелей Иеговы», переданы для комплексной экспертизы и дальнейшего расследования», - добавил замминистра «МГБ».

Напомним, в апреле Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны. 
ForUm

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