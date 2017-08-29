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До 14 человек увеличилось число жертв урагана «Харви» в Техасе.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на американский телеканал Fox News.

Ранее сообщалось о 8 жертвах.

По информации телеканала, печальную статистику пополнила семья из шести человек, спрятавшаяся от паводков в фургоне. Четверо из них - дети.

Местные метеорологические службы предупреждают, что в ближайшие дни сильные дожди продолжатся и могут привести к ухудшению ситуации, а также к наводнениям в соседних штатах.

Спасатели продолжают эвакуацию местных жителей из наиболее пострадавших от стихии районов. В ночь на вторник были спасены и отправлены в пункты временного размещения несколько тысяч человек.

Напомним, 26 августа мощный ураган «Харви», который, как ожидается, может привести к серьезным разрушениям в Техасе, достиг американского побережья.

Президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате.
ForUm

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