Сразу после встречи в Минске 21 августа специального представителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым американец воздержался от комментариев, а россиянин поспешил их выдать журналистам, без конкретики, конечно, но с немалым пропагандистским оптимизмом, что должно было убедить публику, мол, в России – все в порядке.

Однако позже Волкер «отыгрался» сполна. За неделю, прошедшую с той встречи, он дал интервью российскому телеканалу «Дождь» (видимо, рассчитывая донести позицию США непосредственно до россиян), международному изданию Financial Times, украинскому телеканалу «Прямой». Если до сих пор у кого-то и были иллюзии – приятные или неприятные, навеянные оптимизмом Суркова, то теперь от них остались «рожки да ножки».

Интервью Волкера уже разобрали на цитаты информационные агентства, сделав из них полдюжины разных новостей - благо он сказал немало, и все желаемое для украинского патриота. Главные же высказывания таковы: нужно четко понимать, что на Донбассе российские войска. Там военная техника РФ и оборудование. Присутствие там военной техники создает конфликт. Интерес России дестабилизирует обстановку. Россия держит войска на востоке Украины. Она должна забрать их оттуда. Для правительства США нет никакой разницы между Донбассом и Крымом, в обоих случаях это противозаконная оккупация и аннексия. Россия, похоже, готова смириться со статус-кво в конфликте. Не думаю, что это хорошо для них. Россия несет политические и экономические потери, в том числе из-за санкций и необходимости финансировать захваченные ею районы Донбасса. Ситуация, при которой Россия будет подвергнута дипломатической и экономической изоляции – это, разумеется, не то, чего хочет РФ. Ей теперь предстоит сделать выбор. США никогда не признают аннексию Крыма. Европейский Союз не признает аннексии Крыма, без вариантов. В администрации президента продолжают обсуждать вопрос предоставления украинской армии летального оружия.

Итак, Волкер, по сути, изложил позицию США по «украинскому вопросу» в момент, когда начались прямые переговоры между США и Россией. Такая позиция вполне отвечает интересам Украины, по крайней мере на данном этапе.

Высказывания Волкера недвусмысленно свидетельствуют, что его встреча с Сурковым была неудачной для российской стороны: американцы категорически не согласились «дожимать» Киев вместе с россиянами, чтобы война на Донбассе закончилась так, как того хочет Кремль. Можно сколько угодно говорить о той встрече как об ознакомительной, то есть результаты которой, мол, еще абсолютно ни о чем не говорят, но на самом деле это не так. Чего американцам или россиянам тратить время на знакомство друг с другом? Будто они впервые сели за стол переговоров, и по вопросу Донбасса раньше не говорили долгими часами Сурков и Виктория Нуланд. Если же имеется в виду личное знакомство Суркова с Волкером, то для этого нужно не больше двух минут.

Волкер сказал, что Россия, похоже, готова «заморозить» конфликт на Донбассе. Но «замораживание» - отнюдь не конечная цели политики, которую Кремль пытается реализовать на Донбассе. Оно не выгодно России ни в политическом, ни в материальном плане, тут Волкер абсолютно прав. Но достичь конечной цели пока россияне не могут, поэтому для них «заморозка» - это просто ситуативный выбор между плохим и совсем плохим, если не сказать – катастрофическим. А для нас – еще одно доказательство, что разработанная заранее стратегия России в отношении Украины оказалась провальной, и теперь Кремлю приходится в пожарном порядке выстраивать другую, а пока обходиться вообще без стратегии и просто тянуть время.

Россия уже отреагировала публично на выступления Волкера – устами сенатора Алексея Пушкова, которого очень часто Кремль использует тогда, когда резкие слова невыгодно произносить российскому президенту или членам его команды в исполнительной власти. Самые интересные в реакции Пушкова слова о том, что изолировать Россию невозможно. В общем, этот тезис упорно повторяют россияне при каждой возможности, по большому счету – это едва ли не главный теоретический аргумент в пользу агрессивной внешней политики Кремля. Мол, чтобы мы ни совершили против ближних или дальних соседей, включая вооруженное нападение, такое наказание, как всеобъемлющие международные санкции, способные привести Россию к экономическому, а значит и политическому коллапсу – в принципе невозможно, потому что Россия слишком велика и слишком сильна. Но в том, что Пушков повторил этот тезис в ответ на заявления Волкера, можем увидеть косвенное подтверждение и достаточной жесткости американцев в нынешних переговорах с Кремлем, и того, что США (Волкер) предупредили Россию (Суркова), что в ответ на нежелание России вывести войска с Донбасса США будут усиливать санкции вплоть до полной или (скажем осторожнее) максимально возможной изоляции России на международной арене.

Что ж, если уж дошло дело до того, что о возможной международной изоляции России публично вспоминают и американцы, и россияне, то мы можем говорить о начале настоящей «холодной войны» между Россией и Западом. Некоторые эксперты до сих пор спорят, можно ли нынешнее состояние американо-российских отношений называть «холодной войной» или еще рано - а она, новая «холодная война», уже стала фактом. Стороны слишком далеко зашли в своих позициях, чтобы просто отойти с них, вернуться к тому, что было три-четыре года назад. Потому что возвращение уже будет как паническое отступление после проигранного сражения.

Конечно, напряженная ситуация в отношениях США с Россией, в целом отношение США к России, которое сегодня достаточно жестко и никак не устраивает Кремль, сложилась не только из-за агрессии России против Украины. Определяющим здесь стал факт вмешательства России во внутренние политические процессы в США, то есть действий, представляющих собой, и американцы в этом убеждены, агрессию России против США. Однако для нас вопрос «первенства» причин новой «холодной войны» - на десятом месте, главным является неоспоримый факт: общая внешнеполитическая конъюнктура в том, что касается отношений Запада с Россией, очень благоприятна для Украины, теперь вопрос в том, чтобы украинское политическое руководство сумело ею сполна воспользоваться.