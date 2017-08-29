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Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит взяли из приюта собаку, которой дали кличку Немо – в честь героя произведений Жюля Верна.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на радио RFI.

По словам главы приюта для животных Наташи Арри, они подобрали для президентской четы черного пса (помесь лабрадора и гриффона) по имени Марен, которого бывшие хозяева бросили в городе Тюлль. Псу от одного до двух лет. 

Марен понравился президенту с первого взгляда, но он решил дать ему другую кличку - Немо, поскольку, как объяснили в Елисейском дворце, обожает роман Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». А еще потому, что в этом году домашним питомцам во Франции принято давать клички на «н». 

В приюте рассказали, что Макрон выплатил за Немо требующиеся 250 евро, не пожелав принять собаку в подарок.

Предыдущему президенту Франции Франсуа Олланду щенка черного лабрадора подарила Федерация французских ветеранов Монреаля на Рождество в 2014 году. Собака по кличке Филаэ до сих пор живет с Олландом, который даже иногда сам ее выгуливает.

Стоит отметить, что вот уже полвека все французские президенты заводят собак, которые живут с ними в Елисейском дворце. Многие выбирали лабрадоров.

 
ForUm

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