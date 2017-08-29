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Количество погибших в результате урагана «Харви» на территории США возросло до восьми человек, сообщает The Washington Post со ссылкой на власти Техаса.

Власти ожидают, что жертв может оказаться больше, так как дожди, выход рек из берегов и наводнения продолжаются.

Также жителей Техаса и Луизианы предупредили, что в связи с ураганом около 30 тыс. человек должны будут покинуть свои дома из соображений безопасности.

Ранее сообщалось о том, что в городе Рокпорт (штат Техас) зафиксирована первая жертва урагана. В то же время сила урагана уменьшилась до уровня шторма.

Позже стало известно о трех жертвах. Также береговой охране США удалось спасти 18 человек.

Всего в штате Техас от урагана «Харви» пострадали около 6,8 млн человек.

По материалам: 112 Украина
ForUm

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