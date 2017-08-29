Совет Безопасности ООН проведет вечером 29 августа экстренное заседание относительно нового ракетного испытания КНДР, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Инициаторами заседания стали Япония, США и Южная Корея, передает 112 Украина.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что действия КНДР – «беспрецедентная угроза для нации». Также он сообщил, что разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и тот поддержал необходимость усиления давления на Северную Корею.

28 августа из окрестностей международного аэропорта Сунан в Пхеньяне военные КНДР запустили баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане.