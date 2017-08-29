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КНДР запустила ракету в сторону Японии, власти страны призвали местных жителей укрыться в убежищах, сообщает телеканал NHK

Северокорейская ракета была запущена в сторону Восточной Японии – региона Тохоку, передает 112 Украина.  

Южнокорейские военные уже подтвердили, что корейская баллистическая ракета пролетела над Японией, сообщает местное агентство Yonhap.

По словам Объединенного комитета начальников штабов, ракета была выпущена из окрестностей международного аэропорта Сунан в Пхеньяне в 05:57 и полетела на восток. 

В штабе заявили, что южнокорейские и американские военные анализируют дополнительную информацию.

Ранее сообщалось, что в начале августа Дональд Трамп пообещал обрушить на КНДР «огонь и ярость» США, если Северная Корея не прекратит угрожать Америке. Тогда же Пхеньян заявил, что изучает возможность ракетного удара по военным объектам США на острове Гуам.

Позже КНДР повторила угрозу запустить ракеты средней дальности по Гуам, где расположена американская авиабаза. В Пхеньяне тогда заявили, что как «предупреждение» США разрабатывают план пуска четырех баллистических ракет средней дальности «Хвасон-12», которые должны пролететь над Японией и упасть в 30-40 км от базы на Гуаме.

Угрозы звучали на фоне сообщений о том, что КНДР провела ядерную боеголовку, которую можно установить на имеющиеся у Северной Кореи ракеты.

В понедельник, 21 августа, США и Южная Корея начали совместные военные учения, в которых принимают участие тысячи военных и которые вызывают особый гнев Пхеньяна. После их начала военные КНДР угрожают «безжалостным возмездием» за то, что их оппоненты не прислушались к предупреждениям Пхеньяна.

 
ForUm

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