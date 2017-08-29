В конце прошлых суток незаконные вооруженные формирования продолжили одиночные обстрелы позиций сил АТО.

По данным пресс-центра штаба, как и предыдущие несколько дней, беспокойно было в районе Авдеевской промзоны. Здесь с 18:00 и до полуночи боевики трижды обстреливали позиции ВСУ, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. А около 22:00 НВФ выпустили по украинским укреплениям 4 мины калибра 82 миллиметра. Кроме того, на донецком направлении факты применения противником оружия были зафиксированы в районе шахты Бутовка, Майорска и Зайцево.

На приморском направлении вечером противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов на окраинах Водяного и Широкино.

На луганском направлении крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие боевиков работали неподалеку Станицы Луганской.

Всего за прошедшие сутки российско-оккупационные группировки 19 раз обстреливали украинские позиции. Силы АТО 4 раза открывали огонь. Потерь среди украинских военных нет.

Как сообщал ForUm, в понедельник, 28 августа, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон констатировали, что несмотря на договоренности, достигнутые в ходе разговора в «нормандском формате», ситуация на Донбассе не сильно улучшилась, и призвали стороны приложить больше усилий для полного прекращения огня.

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что со времени объявления «школьного перемирия» было зафиксировано более 600 нарушений режима прекращения огня.

Трехсторонняя контактная группа согласовала прекращение огня на Донбассе с 25 августа.