В академическом городке Люблина избили гражданина Украины – 25-летнего студента факультета ветеринарной медицины.

Как сообщает Польское радио, ночью с субботы на воскресенье его задели три человека и одна женщина в нетрезвом состоянии. Сначала требовали денег, а когда оказалось, что у студента денег нет, прозвучал вопрос, откуда он. Парень объяснял, что является поляком, который приехал из Украины. После того его ударили кулаком в лицо.

Пресс-секретарь воеводского коменданта полиции Рената Лящка-Русек подтвердила, что один из нападавших уже арестован на три месяца по обвинению в грабеже. Это 39-летний житель Люблина, который уже отбывал наказание за преступления против жизни и здоровья, несколько лет провел в тюрьме. Полиция также установила данные второго из нападавших.

Как заявила Лящка-Русек, избиение студента из Украины не было преступлением на почве национальной вражды.

Напомним, 13 августа в том же Люблине группа молодых людей, услышав украинский язык, начали оскорблять гражданок Украины. Спор перерос в агрессию и избиение девушек, а одну из украинок агрессивный мужчина ударил бутылкой по голове. Полиция квалифицировала инцидент как преступление на национальной почве.